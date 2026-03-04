İsrail'e İran'dan Misilleme

İsrail ordusunun, ABD ile saldırılar düzenlediği İran'dan misilleme saldırısı tespit edildiğini duyurmasının hemen ardından ülke genelinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran tarafından gerçekleştirilen misillemenin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Açıklamada, İç Cephe Komutanlığının, halka sığınaklara girmesi yönünde uyarılar yaptığı belirtildi.

İsrail basını, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Tel Aviv ve pek çok kentte sirenlerin çaldığını aktardı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Hizbullah ile İran bugün ilk kez eş zamanlı misilleme saldırısı düzenlemişti.