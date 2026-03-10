İsrail'e İran Füzesi Saldırısı - Son Dakika
İsrail'e İran Füzesi Saldırısı

10.03.2026 11:31
İran, İsrail'e füzeli misilleme yaptı; sirenler çaldı, savunma sistemleri devrede.

TEL İran'ın yaklaşık 10 saat aradan sonra düzenlediği füzeli misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler devreye girdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin İsrail'e doğru ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

Tehdit altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı kaydedilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildi.

Bölgedeki AA muhabiri, başta başkent Tel Aviv olmak üzere, İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldığını ve hava savunma sistemlerinin ateşlenmesinden sonra gökyüzünden patlama sesleri geldiğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, füze düşüşüne ilişkin herhangi bir ihbar almadıklarını, direkt isabet bulunmadığını açıkladı.

İsrail basını İran'dan gönderilen bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini, diğerinin ise Tel Aviv'i aşarak denize düştüğünü ileri sürdü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

