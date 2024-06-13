İsrail'e Lübnan'dan yapılan roket saldırısı sonucu yangın çıktı

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CELİLE, 13 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde Lübnan'dan fırlatılan roketlerin neden olduğu yangın, 12 Haziran 2024.

Aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu 4 Hizbullah yetkilisinin İsrail hava saldırılarında öldürülmesinin ardından, İsrail ordusu Çarşamba sabahı Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 160 kadar roket atıldığını bildirdi.

Bu yaylım ateşi, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'daki militanlar tarafından İsrail'e düzenlenen en büyük roket saldırısı oldu. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)