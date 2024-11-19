İsrail\'e Saldırı: Irak\'taki İslami Direniş Grubu İHA Kullanıyor

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(ANKARA) - Irak'taki İslami Direniş Grubu, insansız hava araçlarını kullanarak İsrail'in güneyindeki "hayati bir hedefe" saldırı düzenlediğini açıklarken; İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Irak hükümetini, "Irak'ta İran destekli milislerin saldırılarını durdurmak ve önlemek için derhal harekete geçmeye" çağırdı.

Irak'taki İslami Direniş Grubu, insansız hava araçlarını kullanarak İsrail'in güneyindeki "hayati bir hedefe" saldırı düzenlediğini açıkladı. İran destekli milislerden oluşan grup, saldırının Gazze ve Lübnan halkıyla dayanışma amaçlı olduğunu bildirdi. Grup, İsrail'e neredeyse her gün saldırı düzenlerken; IDF, insansız hava araçlarının çoğunun engellendiğini açıkladı.

Gideon Saar: "Irak hükümetine, bu saldırılara karşı İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu hatırlatmak isterim"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Irak hükümetini, Irak'ta İran destekli milislerin saldırılarını durdurmak ve önlemek için derhal harekete geçmeye çağırdı. Saar, bu çağrıyı dün BMGK başkanına gönderdiği bir mektupla yaptı.

Irak'ta İslami Direniş olarak bilinen milislerin geçen yılın ekim ayından bu yana Shahed, Ziad ve Arpad tipi yüzlerce insansız hava aracının yanı sıra düzinelerce seyir füzesi fırlattığını belirten Saar, bunların çoğunun önlendiğini, ancak bazılarının etkili olduğunu söyledi. Saar, bunların arasında 3 Ekim'de İsrail'in kuzeyindeki bir İsrail askeri üssünü vurarak en az iki askerin ölümüne ve 24 askerin yaralanmasına neden olan patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının da bulunduğunu vurguladı.

Saar, mektubunda, "Irak hükümeti uluslararası hukuk uyarınca topraklarının diğer uluslara karşı saldırılarda bir üs olarak kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Bu çerçevede, İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim... ve kendisini ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür" ifadesini kullandı.