İsrail'e yapılan İHA saldırısının İran yapımı olduğu açıklandı - Son Dakika
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İsrail'e yapılan İHA saldırısının İran yapımı olduğu açıklandı

İsrail ordusu, Tel Aviv'e gece düzenlenen saldırıda kullanılan insansız hava aracının (İHA) İran yapımı olduğunu ve Husiler tarafından Yemen'den fırlatıldığını değerlendirdiklerini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, saldırıda kullanılan dronun İran yapımı 'Sammad-3' olduğunu belirtti. İHA'nın deniz yönünden Tel Aviv'e ulaştığını aktaran Hagari, ayrıca İsrail Hava Kuvvetlerinin doğu yönünden yaklaşan bir İHA'yı havada imha ettiğini söyledi. İsrail'in kuzeyindeki İHA tehdidinin ele alınacağını ve savunma stratejisinin buna göre geliştirileceğini dile getiren Hagari, ayrıca Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın öldüğüne ilişkin işaretlerin arttığını savundu.

19.07.2024 14:37
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İsrail ordusu, Tel Aviv'e gece düzenlenen saldırıdaki insansız hava aracının (İHA) İran yapımı olduğunu ve Husiler tarafından Yemen'den fırlatıldığını değerlendirdiklerini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Yemen'deki İran destekli Husilerin üstlendiği ve Tel Aviv'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan İHA saldırısında kullanılan dronun İran yapımı "Sammad-3" olduğunu ancak uzun menzil için üzerinde geliştirmeler yapıldığını belirtti.

İHA'nın İran destekli Husiler tarafından Yemen'den fırlatıldığını değerlendirdiklerini aktaran Hagari, hava aracının deniz yönünden Tel Aviv'e ulaştığını söyledi.

Tel Aviv'deki saldırının yanı sıra İsrail Hava Kuvvetlerinin doğu yönünden yaklaşan bir İHA'yı ülke sınırları dışında havada imha ettiğini aktaran Hagari, "İHA'nın neden bir tehdit olarak algılanmadığı ve vurulmadığını araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Hagari, İsrail basınında çıkan "İHA'nın dost bir ülkeye ait olduğunun değerlendirildiği bu nedenle vurulmadığı" yönündeki iddiaları reddederek "olayın bir hata olduğunu" aktardı.

İsrail'in kuzeyindeki "İHA tehdidinin çok daha yaşamsal ve büyük olduğuna" dikkati çeken Hagari, saldırının ilerleyen günlerde geniş şekilde ele alınacağını, uygun savunma ve saldırı stratejisinin de buna göre geliştirileceğini dile getirdi.

-"Kassam liderinin öldüğüne ilişkin işaretler artıyor" iddiası

Hagari, basın mensuplarının sorusu üzerine Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı "güvenli bölge" El-Mevasi'ye düzenledikleri ve 90 Filistinlinin öldüğü saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın da "öldüğüne ilişkin işaretlerin arttığını" savundu.

Kassam'ın Han Yunus Tugayı Komutanı Rafi Salame'nin bu saldırıda Dayf'ın yanında olduğunu ileri süren Hagari, Hamas'ın Dayf'ın durumunu sakladığını ileri sürdü.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, bu saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Dayf ve Kassam'ın Han Yunus lideri Rafi Selame'yi hedef aldığını savunmuştu.

Hamas, Dayf'ın öldürüldüğü iddiasını yalanlamış, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı katliamlarını "örtmek için bu isimleri öldürdüğü bahanesini kullandığını" belirtmişti.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'e yapılan İHA saldırısının İran yapımı olduğu açıklandı - Son Dakika

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