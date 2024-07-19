İsrail'e Yemen'den 200'den fazla İHA ve füze saldırısı

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Yemen'den 200'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füzenin gönderildiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaşın başlangıcından bu yana (7 Ekim) Yemen cephesinden 200'den fazla İHA ve füze fırlatıldı. Bunlardan bir füze Eilat şehrine, bir insansız hava aracı da Tel Aviv'e isabet kaydetti." ifadelerine yer verildi.

Yemen'den gönderilen İHA ve füzelerin büyük bir kısmının ABD kuvvetlerinin yanı sıra İsrail ordusunun güney komutanlığı tarafından engellendiği belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 17 Mart Pazar gecesi, Kızıldeniz'de ABD gemisi ile İsrail'in güneyindeki Eilat kentindeki bazı noktaların füzeyle hedef alındığını ve hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.