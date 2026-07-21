İsrail, El Halil'de Bir Evi Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinliye ait bir evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu El Halil kentinin doğusundaki Siir beldesine baskın düzenledi.

İsrail ordusu beldede Fuad Ceradat isimli Filistinliye ait evi iş makinesiyle yıktı.

Yaklaşık 300 metrekarelik alan üzerine inşa edilmiş 2 katlı evin yıkılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in "ruhsatsız yapı" gerekçesini, C Bölgesi'nde Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımını yoğunlaştırmak için kullandığını belirtiyor. Filistin tarafı, bu bölgede inşaat ve arazi ıslahı için gerekli izinlerin alınmasının neredeyse imkansız olduğunu dile getiriyor.

Batı Şeria, 1995 tarihli Oslo 2 Anlaşması uyarınca "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılıyor. "A" bölgeleri Filistin yönetiminin tam kontrolünde bulunurken, "B" bölgelerinde sivil yönetim Filistin'e, güvenlik kontrolü ise İsrail'e ait. Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan "C" bölgeleri ise tamamen İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım faaliyeti kapsamında Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk, 431'i kadın 923 Filistinli zarar gördü.