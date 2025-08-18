İsrail El Halil'de Ticari Tesisleri Yıktı - Son Dakika
İsrail El Halil'de Ticari Tesisleri Yıktı

18.08.2025 20:45
İsrail ordusu, El Halil'de ruhsatsız gerekçesiyle ticari yapıları yıktı, Filistinlilerin dönüşünü engelledi.

İsrail ordusu buldozerlerle işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde ticari tesisleri yıkarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de bazı Filistinlilerin topraklarına dönmesini engelledi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail buldozerlerinin; El Halil'in güneyindeki Er-Ramadin beldesinin Ineb el-Kebire bölgesinde ruhsatsız inşaat yapıldığı gerekçesiyle bazı ticari tesisleri yıktığını belirtti.

Tanıklar, İsrail ordusunun bölge sakinlerine göz yaşartıcı gaz bombası attığını, bunun sonucunda çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını ve olay yerinde tedavi edildiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail ordusunun koruması altındaki yerleşimciler, El Halil'in kuzeyindeki Sair beldesinin kırsalında bulunan Curet el-Halil Bedevi bölgesinde yaşayan Filistinlilerin topraklarına dönmelerini engelledi.

Sair Belediye Başkanı Musa el-Furuh da, bölge sakinlerinin topraklarına dönmesinin İsrail yargısının verdiği bir kararın uygulanması olduğunu belirterek, "Yahudi yerleşimciler Filistinli ailelerin evlerine dönmelerini engelledi, onlara saldırdı." dedi.

"Mahkeme kararını uygulamak yerine ordu, bölgeyi 'kapalı askeri bölge' ilan etti ve sakinlerin topraklarına erişimini engelledi." diyen Furuh, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle Kasım 2024'te evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin, Mart ayı başında İsrail Yüksek Mahkemesi'nden evlerine dönmeleri yönünde karar aldıklarını hatırlattı.

Furuh, "Ordunun bugün bölge sakinlerinin dönüşünü sağlaması gerekirken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere koruma sağladı." diye konuştu.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.