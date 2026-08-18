İsrail, El Halil'de Yapıları Yıktı - Son Dakika
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İsrail, El Halil'de Yapıları Yıktı

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Mesafir Yatta bölgesinde konutlar ve su kuyularını yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde sacdan yapılmış konutlar, barakalar, koyun ağılları ve su kuyularını yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistinli aktivist Usame Muhamre, İsrail güçlerinin Mesafir Yatta bölgesindeki Hırbet el-Fuhayt beldesindeki Yaser Ali Ebu Subha'ya ait iki oda ve mutfaktan oluşan, 80 metrekare büyüklüğünde ve 5 kişinin yaşadığı sacdan yapılmış bir evi yıktığını belirtti.

Muhamre ayrıca İsrail güçlerinin iki baraka, bir koyun ağılı ile bir sağlık birimini de yıktığını aktardı.

İsrail güçlerine ait araçların, Yunus Ebu Subha'ya ait bir odadan oluşan bir yaşam alanını da tahrip ettiğini kaydeden Muhamre, İsrail güçlerinin 150 metreküp ve 300 metreküp kapasiteli Filistinlilere ait iki su kuyusunu da yıktığını anlattı.

Muhamre, İsrail güçlerinin ayrıca 40 metrekare büyüklüğünde ve iki aile ferdinin yaşadığı Fatma Halil Ebu Subha'ya ait bir konutun yanı sıra bir koyun ağılını da yıktığını ifade etti.

İsrail güçleri günün ilerleyen saatlerinde ise Mesafir Yatta'daki Hirbet et-Tebban bölgesinde 160 metrekarelik bir barakayı ve bir sağlık birimini yıktı.

İsrail güçleri, Tulkerim'in kuzeyindeki el-Caruşiyye köyünde de Filistinli bir aileye ait üç katlı bir binaya baskın düzenledi. İsrail askerleri, sakinlerini evlerini boşaltmaya zorladıktan sonra binayı askeri karargaha dönüştürdü.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, El Halil'de Yapıları Yıktı - Son Dakika

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