İsrail, El Halil'i Askeri Bölge İlan Etti

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İsrail ordusu, Yafa kentinde 6 kişinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırı sonrasında, işgal altındaki El Halil kentini askeri bölge ilan etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu saldırı sonrası Halil kentini kapalı askeri alan ilan ederken, kentin girişlerini kuşattı, mahallere baskınlar düzenledi.

Halil kentinin kuzeyindeki Halhul Köprüsü yakınında duran bir grup gence İsrail güçlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu gençlerden biri yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Halil kentinin askeri bölge ilan edildiği duyurulurken, Yafa saldırısını gerçekleştiren 2 Filistinlinin Halil kentinden olduğu belirtildi.

Yafa saldırısına ilişkin İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bu akşam Yafa'daki silahlı saldırının Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan 2 Filistinli tarafından düzenlendiğini belirterek, söz konusu saldırganların ailelerinin Gazze Şeridi'ne sürülmesini istedi.

İsrail polisi, akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.