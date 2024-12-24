İsrail, Endonezya Hastanesi'nde Saldırıları Tamamladı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Endonezya Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıları tamamladığını açıkladı.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Endonezya Hastanesi çevresine iç istihbarat birimi Şin-Bet (Şabak) ile ortak saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıların 162. Tümen komutasındaki Givati Tugayı güçlerinin aldıkları istihbarat bilgileri doğrultusunda pazartesi gecesi itibarıyla başlatıldığı aktarılan açıklamada söz konusu saldırıların tamamlandığı ifade edildi.

Bölgede silahlı kişilerin ve onlara ait altyapının bulunduğu konusunda bilgisi alındığı iddia edilen açıklamada, bu saldırılarda 5 kişinin öldürüldüğü, bazı kişilerin alıkonulduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Endonezya Hastanesi çevresinde zırhlı araçlarla ilerlediğini ve yoğun hava saldırıları ile bölgeye ateş açtığını söylemişti.

Hizmet verilemeyen hastanede kalan sağlık personeli, hastalar ve sığınmacılar, yoğun ateş altında tahliyeye zorlanarak Gazze kent merkezine yönlendirilmişti.