İsrail, Erez Sınır Kapısını Açmayı Planlıyor

İsrail ordusunun, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yalanlamasına rağmen Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı eylül başında açmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD'nin Erez Sınır Kapısının açılması yönünde yaptığı büyük baskının ardından İsrail ordusunun kapıyı açmaya hazırlandığı belirtildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onay vermesiyle gerçekleşen hazırlıkların, orduya bağlı Güney Komutanlığı ile Savunma Bakanlığı'nın, güneydeki Kiryat Gat kentindeki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinin gözetimi altında, sınır kapısı çevresinde yapacağı altyapı geliştirme ve yol yapım çalışmalarını içerdiği aktarıldı.

Söz konusu haber, Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Erez Sınır Kapısının Gazze'ye mal girişi için yeniden açılacağı yönündeki iddiaları yalanlamalarından birkaç saat sonra yayımlandı.

Netanyahu ile Katz daha önce yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Erez Sınır Kapısının açılması yönünde hiçbir talimat yok." ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki politikası nettir ve değişmemiştir. Hamas ve tüm Gazze silahsızlandırılmadan yeniden imar olmayacak." denilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda da "Gazze'ye insani malzeme girişinin artırılması için Batı'dan gelen baskı sonrasında Erez Sınır Kapısının 1 Eylül'de açılmasının beklendiği" öne sürülmüştü.

İsrail insan geçişi için kullanılan Erez Sınır Kapısı'nı 7 Ekim 2023'te kapatmıştı.

Halihazırda Gazze'ye yardımlar Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan yapılıyor.