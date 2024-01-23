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İsrail, esirlerin serbest bırakılması karşılığında ateşkes teklifinde bulunmadı - Son Dakika
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İsrail, esirlerin serbest bırakılması karşılığında ateşkes teklifinde bulunmadı

İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması karşılığında iki aylık ateşkes teklifinde bulunduğu iddialarının ardından, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın iktidarda kalacağı bir ateşkes anlaşmasının olmayacağını belirtti. Esirlerin serbest bırakılması için çabaların devam ettiğini belirten Levy, konuya ilişkin detay vermedi.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması karşılığında ateşkes teklifinde bulunmadı
23.01.2024 - 18:15,
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İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması karşılığında iki aylık ateşkes teklifinde bulunduğu iddialarının ardından, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın iktidarda kalacağı bir ateşkes anlaşmasının olmayacağını belirtti.

Levy, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in "rehineleri Gazze'de bırakacak" ve "Hamas'ın bölgede iktidarda kalacağı" bir ateşkes anlaşmasını kabul etmeyeceğini kaydetti.

Esirlerin serbest bırakılması için çabaların devam ettiğini belirten Levy, konuya ilişkin detay vermedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin, muhtemel bir anlaşmayla Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılsa dahi Gazze'ye saldırıları sona erdirme taahhüdünde bulunamayacağını söylemişti.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin dün İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in Hamas'a yeni bir "ateşkes" teklifinde bulunduğu kaydedilmişti. Haberde Tel Aviv yönetiminin, Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze'ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği vurgulanmıştı.

İsrail'in Gazze'de kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği aktarılan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak gelecek günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını vurguladığı aktarılmıştı.

Hamaslı yetkililer ise kalıcı ateşkes dışındaki önerileri kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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