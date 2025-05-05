İsrail Esirlerinin Anneleri İsyan Ediyor - Son Dakika
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İsrail Esirlerinin Anneleri İsyan Ediyor

Esir anneleri, İsrail hükümetinin intikam ve işgal amacıyla hareket ettiğini belirtti.

05.05.2025 15:08
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İsrailli esirlerden Matan Angrest'in annesi Anat Angrest, Gazze Şeridi'ne Tel Aviv hükümetinin esirleri kurtarmak için değil "intikam ve işgal" amacıyla saldırı düzenlediğini belirtti.

Esir annesi Angrest, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, "Tel Aviv hükümetinin esirleri kurtarıp geri getirmektense Hamas'ı hezimete uğratmayı öncelediği görülüyor. Çünkü bunun için savaşın durdurulması gerekiyor. Şu anda savaş, ne can kurtarmak ne de halkın iradesi uyarınca düzenleniyor; intikam ve işgal amacıyla yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de esir olan David ve Ariel'in annesi Silvia Cuneo de İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, herkesin protesto için sokaklara dökülmesini istedi ve esirleri kurtarmak için tüm ülkenin kapatılması gerektiğini kaydetti.

Hamas'ın elinde 59 İsrailli esir bulunuyor

İsrail makamları, Gazze'de 24'ü sağ 59 İsrailli esirin bulunduğunu belirtiyor. Öte yandan İsrail hapishanelerinde 9 bin 900'den fazla Filistinli bulunuyor.

Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre, bu tutuklular kötü muamele, işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi ağır koşullara maruz kalıyor ve bu da birçok ölüm vakasına yol açıyor.

İsrail, 18 Mart 2025'te, 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir değişimi anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmiş ve Gazze'ye yönelik soykırım savaşını yeniden başlatmıştı. Hamas ise anlaşmanın tüm maddelerine bağlı kalmıştı.

Netanyahu hükümetinin anlaşmadan çekilmesi ve savaşı sürdürmesi, İsrailli esirlerin serbest kalamamasına yol açtı. Hamas, esir takasının tam bir ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi ve yeniden inşa sürecinin başlaması şartlarına bağlı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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