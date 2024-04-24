Güncel

- İsrail, Filistin Kızılay Derneği Merkezi'nin yakınını bombaladı

GAZZE - İsrail, Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah şehrindeki Filistin Kızılay Derneği Merkezi'nin yakınını bombaladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 201 gündür devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah şehrindeki Filistin Kızılay Derneği Merkezi'nin yakınını bombaladı. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.