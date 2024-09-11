İsrail, Tulkerim'de 5 Kızılay Görevlisini Gözaltına Aldı

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Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda görevli 5 Kızılay görevlisini gözaltına aldığını ve kendileriyle iletişimin kesildiğini duyurdu.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "İşgal güçleri (İsrail), Tulkerim Kampı'nda çalışan ekibimizden 5 kişiyi gözaltına aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Ekiplerimizin durumu hakkında bilgi almak ve serbest bırakılmalarını sağlamak için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile iletişime geçildi." denildi.

Kızılay, ekiplerinin hala gözaltında olduklarını ve onlarla olan iletişimin tamamen kesildiğini bildirdi.

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusunun dün Tulkerim şehri ve kampına baskın düzenlemesinin ardından bölgede İsrail güçleriyle Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandı, patlama sesleri duyuldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Tulkerim'deki dünkü İsrail saldırısında biri kadın olmak üzere iki kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 699 Filistinli hayatını kaybetti.