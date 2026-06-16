İsrail, Filistin Köyüne Su Borusunu Tahrip Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Filistin Köyüne Su Borusunu Tahrip Etti

16.06.2026 03:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailliler, Ramallah yakınındaki Ummu Safa köyüne su sağlayan boru hattını tahrip ederek köyü susuz bıraktı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı bir köye su götüren tek boru hattını tahrip etti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bir grup İsrailli Ramallah'ın kuzeybatısındaki Ummu Safa ile Deyr es-Sudan köyleri arasındaki El-Haraş bölgesindeki arazileri buldozerlerle kazdı.

Yasa dışı yerleşimlere yol götürmek için yaptıkları kazı sırasında Ummu Safa köyüne su sağlayan tek boru hattını tahrip eden İsrailliler, köyü susuz bıraktı.

Ummu Safa köyünün dört bir yandan yasa dışı yerleşimlerle çevrildiği ve Filistinlilerin, İsraillilerin saldırıları yüzünden arazilerine ulaşamadığı belirtiliyor.

Batı Şeria'daki kent, köy ve kasabalar sık sık Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğruyor.

Söz konusu saldırılar arasında ateş açarak yaralama, öldürme, darbetme, mülkü tahrip etme, ekin ve hayvanlara zarar verme ve çiftçilerin arazilerine erişimini engelleme gibi eylemler yer alıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Ramallah, İsrail, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Filistin Köyüne Su Borusunu Tahrip Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
Silivri Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ soruşturması şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

03:08
Dünya Kupası’nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan’dan Muslera da tarihe geçti
Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti
23:27
Diyarbakır’da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
23:25
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi! Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
22:49
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
21:52
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 04:04:49. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Filistin Köyüne Su Borusunu Tahrip Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.