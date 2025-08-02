İsrail, Filistin Tohum Bankası'nı Yıktı

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistin Tohum Bankası'na ait tesisleri ve bir üretim ünitesini buldozerlerle yıktığı belirtildi.

Filistin Tarım Çalışma Komiteleri Birliği Genel Müdürü Fuad Ebu Seyf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkılan söz konusu tesislerin, tohum bankasının yerel tohumları koruma ve çoğaltma çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Ebu Seyf, söz konusu saldırının, Filistin halkının, tarımda kendi kendine yeterlilik çalışmasının doğrudan hedef alınması ve biyolojik çeşitliliği ve yerel ürünleri korumayı amaçlayan çabaların kasıtlı olarak baltalanması anlamına geldiğini dile getirdi.

Ebu Seyf, El Halil'deki tohum bankasının, 70'ten fazla yerli tohum çeşidi içerdiğini ve bu tohumların büyük kısmının artık Batı Şeria'nın hiç bir yerinde bulunmadığını ifade etti.

Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğinin, tohum bankasını 2010 yılında kurduğunu söyleyen Ebu Seyf, dünyanın pek çok ülkesinde benzerleri olan bu tür tohum bankalarıyla yerel tohumların gelecek nesiller için korunmasının amaçlandığına dikkati çekti.