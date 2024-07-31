İsrail, Filistinli esirin evini yıktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Attara köyüne yaptığı baskında Filistinli esirin evini yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait yaklaşık 30 buldozer ve dozerle yapılan yıkım sırasında köye girişler kapatıldı.

"İsrail askerlerinin kontrolünde gerçekleştirilen yıkımın, Filistinli esir hemşire Mürid Mahmud Dahadiha'nın evine gerçekleştirildiği kaydedildi.

Dahadiha İsrail ordusuna yönelik silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla ocak ayında İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana 9 bin 870 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 592 Filistinli hayatını kaybetti.