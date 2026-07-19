İsrail, Filistinli Gazeteci Ahmed Safedi'yi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli gazeteci Ahmed Safedi'yi evine düzenlediği baskının ardından gözaltına aldı.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Safedi'yi evine baskın düzenleyerek, Eski Şehir'deki Polis Merkezi'ne götürdüğü, burada kendisine Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararının tebliğ edildiği belirtildi.

Açıklamada, uzaklaştırma kararının, İsrail yönetiminin Kudüslüler hakkında giderek artırdığı uzaklaştırma kararlarının bir parçası olduğu, bu uygulamayla Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya erişiminin kısıtlanmasının ve Mescid-i Aksa'daki Filistin varlığının azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve çevresindeki Filistin varlığını sınırlandırmayı amaçlayan uygulamalar kapsamında, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinliler ile Kudüslü önde gelen şahsiyetler hakkında da uzaklaştırma kararları vermeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Kudüs Valiliğinin verilerine göre, İsrail makamları 2026 yılının başından bu yana Mescid-i Aksa'dan altı aya kadar sürelerle 500'den fazla uzaklaştırma kararı verdi.