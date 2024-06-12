İsrail, Filistinli mahkumun naaşını ailesine vermemek için başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Filistinli mahkumun naaşını ailesine vermemek için başvurdu

İsrail devleti, nisan ayında hayatını kaybeden Filistinli mahkum Walid Daqqa'nın naaşını ailesine iade etmemek için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. İsrail'in, naaşı gelecekte Hamas'la yapılacak esir takası anlaşmasında pazarlık kozu olarak kullanmak istediği belirtiliyor. Başvuru, Daqqa'nın ailesi adına sunulan dilekçenin ardından yapıldı. Mahkeme'ye iletilen başvuruda, Güvenlik Kabinesi'nin kararının orantılı ve makul olduğu iddia edildi.

12.06.2024 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail devleti, nisan ayında hayatını kaybeden Filistinli mahkum Walid Daqqa'nın naaşını "gelecekte Hamas'la yapılacak esir takası anlaşmasında pazarlık kozu olarak kullanmak için" ailesine iade edilmemesi için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

İsrail'deki Haaretz gazetesinin haberine göre, başvuru, Daqqa'nın ailesi adına Adalah insan hakları örgütünce Yüksek Mahkeme'ye sunulan ve ölen mahkumun cenazesinin defnedilmek üzere iade edilmesi talep edilen dilekçenin ardından geldi.

Güvenlik Kabinesi'nde onaylanan mahkumun naaşının ailesine iade edilmemesi kararı çerçevesinde Mahkeme'ye yapılan başvuru, İsrail vatandaşı bir mahkumun naaşının alıkonulmasının hak ihlali anlamına geldiği ve yasal izin olmadan yapıldığı vurgulandığı dilekçeyi engellemeyi amaçlıyor.

Konuya ilişkin duruşmanın yarın yapılması beklenirken, Daqqa'nın naaşının ailesine teslim edilmemesi yönündeki başvuru kararının Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından alındığı bildirildi.

Mahkeme'ye iletilen başvuruda, Güvenlik Kabinesi'nin ölen mahkumun cenazesinin ailesine verilmemesi yönündeki kararının "orantılı ve makul" olduğu iddia edildi.

Kararın, Gazze'deki esirlerin salıverilmesi süreci çerçevesinde alındığı belirtilen başvuruda, Yüksek Mahkeme'ye mahkumun ailesi adına sunulan dilekçenin reddi çağrısı yapıldı.

Güvenlik Kabinesi'nde onaylanan kararın "gelecekte Hamas'la yapılacak esir takası anlaşmasında pazarlık kozu olarak kullanmak için" alındığına inanılıyor.

1984 yılında İsrail askeri Moşe Tamam'ın öldürülmesinde yer aldığı suçlamasıyla 1986'da tutuklanan ve müebbet hapse mahkum edilen Daqqa, nisan ayında 62 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Daqqa'nın tıbbi durumu nedeniyle erken tahliye talepleri reddedilmişti.

Kaynak: AA

Mahkum, İsrail, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Filistinli mahkumun naaşını ailesine vermemek için başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 İsrail’i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler İsrail'i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler
09:19 Görüntü infial yarattı Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama
08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri ’’Kıyafetiniz uygunsuz’’ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri ''Kıyafetiniz uygunsuz'' diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
10:02 Motorine okkalı zam Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti Motorine okkalı zam! Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti
09:45 Survivor All Star’ın yarı finalinde nefesler tutuldu Atakan veda etti Survivor All Star'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti
09:27 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme
09:23 YKS’DE yapay zeka ile kopya Öğrencinin sınav öncesi yaptığı hazırlık kameraya takıldı YKS'DE yapay zeka ile kopya! Öğrencinin sınav öncesi yaptığı hazırlık kameraya takıldı
09:14 Ceyda Düvenci’nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 10:13:47. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Filistinli mahkumun naaşını ailesine vermemek için başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement