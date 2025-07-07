İsrail, Filistinlilere Ait Bina Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Filistinlilere Ait Bina Yıktı

07.07.2025 12:06
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bir Filistinliye ait bina yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Harbasa el-Misbah beldesinde, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait bir binayı yıktı.

Harbasa el-Misbah Belde Belediye Meclis Üyesi Fayiz Harfuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenleyerek Mahmud el-Habal isimli Filistinliye ait dört katlı binayı yıktığını belirtti.

Harfuş, birkaç yıl önce inşa edilen binanın Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması kapsamında yer alan C Bölgesi'nde, özel mülkiyete ait bir arazide bulunduğunu söyledi.

1995'te imzalanan II. Oslo Anlaşması uyarınca Batı Şeria, Filistin'in idari ve güvenlik kontrolündeki A Bölgesi, İsrail'in güvenliğinden sorumlu olduğu ancak idaresi Filistin'e ait olan B Bölgesi ve sivil, idari ve güvenlik kontrolü tamamen İsrail'e bırakılan C Bölgesi olarak üçe ayrılmıştı. C Bölgesi, Batı Şeria topraklarının yaklaşık %60'ını kapsıyor.

Öte yandan, İsrail ordusu 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampından başlayarak Tulkerim ve Nur Şems kamplarına kadar uzanan askeri operasyonlarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ndeki savaşla eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve yerleşimciler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı. Filistin verilerine göre, bu saldırılar sonucunda en az 991 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin tam desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 193 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına, 11 binden fazla kişinin kaybolmasına ve yüz binlercesinin zorla yerinden edilmesine neden oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Filistinlilere Ait Bina Yıktı - Son Dakika

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