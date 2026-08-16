İsrail, Filistinliyi Eviyle Yıkmaya Zorladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Filistinliyi Eviyle Yıkmaya Zorladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Kudüs'te bir Filistinli, İsrail'in ruhsatsız gerekçesiyle evini kendi elleriyle yıktı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evini kendi elleriyle yıkmaya zorladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre olay, Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde yaşandı.

İsrail makamları, Filistinli Mamun Salim Şiyuhi'ye ait ev için "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkım kararı verdi.

Şiyuhi, belediye ekiplerinin yıkımı gerçekleştirmesi halinde ortaya çıkacak yüksek maliyetleri karşılayamayacağı için evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 2 yıl önce inşa edilen 70 metrekare büyüklüğündeki evde Şiyuhi'nin eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı aktarıldı.

İsrail yönetiminin 2026'nın başından bu yana Kudüs'te Filistinlilere ait 200'den fazla ev ve yapıyı yıktığı veya sahiplerini bu yapıları yıkmaya zorladığı belirtiliyor.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için zaman zaman evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Filistinliyi Eviyle Yıkmaya Zorladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

13:12
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
12:29
TSK’da görevler değişti Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
12:02
Trio’dan Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
11:30
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
11:05
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu Yeni TCK’nın mimarı için adli kontrol
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol
10:48
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor Kırmızı halıda boy gösterdiler
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor! Kırmızı halıda boy gösterdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 13:30:49. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Filistinliyi Eviyle Yıkmaya Zorladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.