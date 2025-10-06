İsrail, Filodan Alıkonulan 170 Kişiyi Sınır Dışı Etmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
İsrail, Filodan Alıkonulan 170 Kişiyi Sınır Dışı Etmeye Hazırlanıyor

06.10.2025 00:13
Adalah, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan 170 kişinin yarın sınır dışı edileceğini açıkladı.

İsrailli hak örgütü Adalah, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan yaklaşık 170 kişinin yarın sınır dışı edilmesinin beklendiğini açıkladı.

Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye seyir halindeyken İsrail ordusu tarafından 1 Ekim'de yasa dışı şekilde alıkonuldu.

YAKLAŞIK 170 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Aktivistlerin bir kısmı Türkiye'ye gelirken; İsrail'in alıkoymaya devam ettiği aktivistler için de yaklaşık 170 kişinin yarın itibarıyla sınır dışı edilmesinin beklendiği açıklandı. Sınır dışı edilecek kişilerin adı, uyruğu ve gidecekleri yerlere ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, Adalah avukatlarının Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan kişileri Ketziot Hapishanesi'nde ziyaret etmek istediği, ancak filoya katılan kişilerin ziyaretine izin verilmediği ifade edilirken, Adalah derneğinin girişimleriyle cezaevine ilaç alınmasına müsaade edildiği kaydedildi.

İsrail Cezaevi İdaresinin, Adalah avukatlarının sadece Tunus'tan gelen ve açlık grevi yapan 11 katılımcıyla 30 dakika boyunca toplu olarak görüşmesine izin verdiği bilgisine yer verildi.

"AKTİVİSTLER ŞİDDETE UĞRADI"

Katılımcıların, İsrail güçleri tarafından Aşdod Limanı'ndan Ketziot Hapishanesi'ne nakledilmeleri sırasında ve alıkonulmalarının ilk günlerinde ciddi derecede şiddet ve kötü muameleye maruz kaldıkları vurgulandı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA

