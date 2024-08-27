İsrail Gazetecilere Saldırdı, TRT Mensupları Yaralandı

Güncel

Dışişleri Bakanlığınca, İsrail ordusunun gazetecilerin çadırının önündeki bir araca yaptığı saldırıya ve yaralanan TRT mensuplarına ilişkin, " Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır. İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak için var gücüyle çalışan tüm basın mensuplarının yanındayız. Son saldırıda yaralanan TRT mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca yaptığı saldırıda, TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralanmıştı. Zeanin'in asistanı Muhammed Karaca ve birçok basın mensubu da yaralanmıştı.