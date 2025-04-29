İsrail, Gazze'de 49 Gazeteciyi Tutuyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de 49 Gazeteciyi Tutuyor

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 49 Filistinli gazeteciyi hapiste tutmakta. Gazetecilere yönelik baskılar artıyor.

29.04.2025 16:30
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına aldığı Filistinli gazetecilerden 49'unu halen hapishanelerinde tuttuğu belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de evine baskın düzenlediği gazeteci Ali es-Semudi'yi gözaltına aldığı belirtildi.

Semudi'nin gözaltına alınmasıyla birlikte "Gazze Şeridi'nde soykırımın başından bu yana İsrail hapishanelerinde tutulan gazeteci sayısının 49'a yükseldiği" kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 177 gazeteciyi gözaltına alıp tutukladı, bunlardan 49'u halen cezaevinde."

İsrail'in "Filistinli gazetecileri sistematik gözaltılar yoluyla hedef almayı sürdürdüğüne" işaret edilen açıklamada, "Gazze'de gazeteciler suikastlarla hedef alınmaya devam ediyor. Bu dönem gazeteciler açısından en kanlı dönemlerden biri olarak kaydediliyor." denildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da 19 gazetecinin idari tutuklamaya maruz kaldığı belirtilerek, son olarak hakkında idari tutuklama kararı verilen gazetecilerin Samir Huveyra ve İbrahim Ebu Safiyye olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 957 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de 49 Gazeteciyi Tutuyor - Son Dakika

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