İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için görüşmeler yapıyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için görüşmeler yapıyor

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını görüşmek üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gittiği bildirildi. İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını artırdı ve yerinden edilmiş Filistinliler için güvenli bölge olarak açıkladığı bölgelere tahliye emirleri göndermeye başladı.

28.07.2024 10:49
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İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını görüşmek üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gittiği bildirildi.

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, Barnea liderliğindeki İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu sabah Roma'ya ulaştı.

İtalya'daki görüşmelere ABD, Mısır ve Katar'dan da üst düzey katılım gerçekleşiyor.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası görüşmelerindeki zirve, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen füze saldırısında çoğu çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği ve bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Görüşmeler devam ederken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının şiddetini artırdı. İsrail ordusu, Gazze'de daha önceden yerinden edilmiş Filistinliler için güvenli bölge olarak açıkladığı bölgelere yeniden zorla tahliye emirleri göndermeye başladı.

İsrail ordusunun 27 Temmuz'da Han Yunus'ta yerinden edilmişlerin sığındığı bir okul ve Deyr el-Belah'ta daha önceden "güvenli" bölge olarak açıkladığı yerlere düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 54 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzunca süredir müzakereler devam ediyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, güvenlik teşkilatı ve müzakereleri yürüten istihbarat teşkilatları anlaşma yapılması yönünde görüş bildirmişti. Buna karşın Netanyahu'nun hükümetindeki aşırı sağcı koalisyon ortaklarının baskısı karşısında anlaşmaya yanaşmadığı ifade edilmişti.

Esir takası müzakerelerinin ivme kazandığı geçen haftalarda Netanyahu, Refah Sınır Kapısı ve Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgalinin devam etmesinin olası mutabakatın şartlarından biri olduğunu söylemişti.

İsrail basınında, Netanyahu'nun "Gazze'nin kuzeyine dönmek isteyen Filistinlilerin denetlenmesi" gibi yeni talepleriyle esir takası müzakerelerini zora soktuğuna dair haberler yer almıştı.

-?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 binden fazlası çocuk, yaklaşık 11 bini kadın olmak üzere 39 bin 258 Filistinli öldü, 90 bin 589 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için görüşmeler yapıyor - Son Dakika

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