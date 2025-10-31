İsrail ateşkes dinlemiyor! Bir Filistinliyi daha öldürdüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail ateşkes dinlemiyor! Bir Filistinliyi daha öldürdüler

İsrail ateşkes dinlemiyor! Bir Filistinliyi daha öldürdüler
31.10.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ateşkese rağmen açtıkları ateş sonucu bir Filistinliyi öldürdü. Gün boyunca devam eden saldırılarda ölen Filistinli sayısı 5'e ulaştı.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, ateşkese rağmen ateş açtı. İsrail ordusunun açtığı ateşte bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de saldırı düzenledi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ateş açtı.

BİR FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 5'e çıktı. Söz konusu Filistinlilerden birinin, daha önceki bir saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve 2 sene süren soykırımda yaklaşık 69 bin Filistinli hayatını kaybederken, 170 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nde altyapının yüzde 90'ı yerle bir edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail'in 28 Ekim akşamdan 29 Ekim sabahına kadar Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, 29 Ekim'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ateşkes dinlemiyor! Bir Filistinliyi daha öldürdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek
Yangın faciasında 8 yakınını yitiren avukattan ’adalet’ çağrısı: Türk adaletinin yüz akı bir karar olmalı Yangın faciasında 8 yakınını yitiren avukattan 'adalet' çağrısı: Türk adaletinin yüz akı bir karar olmalı
Fahriye Evcen servetine servet kattı Tek bir anlaşmadan kazancı efsane Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Camide katlettiği adamın eşine vahşeti tüyler ürperten sözle anlatmış Camide katlettiği adamın eşine vahşeti tüyler ürperten sözle anlatmış
Bomba iddia Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova’da yakalandı Bomba iddia! Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı
KYK yurdunda kahreden ölüm Ardında bıraktığı not intihar şüphesini artırıyor KYK yurdunda kahreden ölüm! Ardında bıraktığı not intihar şüphesini artırıyor

18:46
AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında bomba diyalog
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
18:31
Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi Yaptığı hareket gündem oldu
Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu
17:21
İETT otobüsündeki dehşet kamerada
İETT otobüsündeki dehşet kamerada
16:37
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı
16:04
Bütçe Komisyonu’nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret
15:43
Bolu’da 32 şüpheliden 11’ine müebbet Mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldular
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2025 18:57:49. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail ateşkes dinlemiyor! Bir Filistinliyi daha öldürdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.