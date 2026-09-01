İsrail Gazze'de balıkçılara ateş açtı: 10 Filistinli alıkonuldu, 3'ü bilinmeyen yere götürüldü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Gazze'de balıkçılara ateş açtı: 10 Filistinli alıkonuldu, 3'ü bilinmeyen yere götürüldü, 1 yaralı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde denizde avlandıkları sırada 10 Filistinli balıkçıyı alıkoydu. Gazze Balıkçı Komiteleri Birliği, İsrail donanmasına ait savaş botunun Gazze kenti sahilinde balıkçılara ve teknelerine ateş açtığını, alıkonulan balıkçıların Aşdod Limanı'na götürüldüğünü bildirdi. Koordinatör Zekeriya Bekir, balıkçıların bazılarının serbest bırakıldığını, 3'ünün ise bilinmeyen bir yere götürüldüğünü açıkladı. Ayrıca İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı yakınlarında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı; ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde denizde avlandıkları sırada 10 Filistinli balıkçıyı alıkoydu.

Gazze Balıkçı Komiteleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail donanmasına ait bir savaş botunun, Gazze kenti sahilinde avlanan Filistinli balıkçılara ve teknelerine saldırdığı ifade edildi.

Gazze kentinin güneybatısındaki Şeyh İclin bölgesi açıklarındaki balıkçı teknelerine ateş açıldığı aktarılan açıklamada, 10 Filistinli balıkçının İsrail donanması tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Filistinli balıkçıların Aşdod Limanı'na götürüldüğü kaydedildi.

Balıkçı Komiteleri Birliği Koordinatörü Zekeriya Bekir ise İsrail'in alıkoyduğu balıkçıların bazılarını serbest bıraktığını, 3 balıkçının ise bilinmeyen bir yere götürüldüğünü bildirdi.

İsrail'in açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı yakınlarında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bir Neca bölgesindeki saldırıda yaralanan Filistinlinin durumunun orta seviyede olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin doğusunu, Gazze Şeridi'nin kuzeyini, Bureyc Mülteci Kampının kuzey ve Han Yunus'un güney bölgelerini top atışlarıyla hedef aldı, evlerin olduğu alanlara yoğun şekilde ateş açtı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması" çağrısına rağmen Gazze Şeridi'ni hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında en az 1320 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 385 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında ise toplam can kaybının 73 bin 456'ya, yaralı sayısının 174 bin 496'ya ulaştığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Gazze Şeridi, İsrail, Güncel, Aşdod, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de balıkçılara ateş açtı: 10 Filistinli alıkonuldu, 3'ü bilinmeyen yere götürüldü, 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

11:39
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası Sigorta eksperinden kan donduran rapor
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası! Sigorta eksperinden kan donduran rapor
11:31
Fenerbahçe’de deprem Talisca dahil 4 isme “Güle güle“ dendi
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
11:24
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü
11:21
Trump’tan İran’a gözdağı Sert karşılık tehdidini vurgulayan raporu paylaştı
Trump'tan İran'a gözdağı! Sert karşılık tehdidini vurgulayan raporu paylaştı
10:28
ŞİÖ Zirvesi başladı Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan’ın kritik görüşmesinde
ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
10:18
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 11:52:02. #.0.2#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'de balıkçılara ateş açtı: 10 Filistinli alıkonuldu, 3'ü bilinmeyen yere götürüldü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement