İsrail, Gazze'de bulunan cesetlerin esirlere ait olduğunu ve kimliklerini açıkladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de bulunan cesetlerin esirlere ait olduğunu ve kimliklerini açıkladı

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında 6 ceset bulduğunu ve bu cesetlerin 7 Ekim 2023'te esir alınan esirlere ait olduğunu açıkladı. Cesetlerin Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde bulunduğu belirtildi. İsrail'de muhalefet ve İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Netanyahu'yu eleştirirken, göstericiler esir takası anlaşması yapılması çağrısında bulundu.

01.09.2024 10:46
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İsrail, Gazze'de bulunan cesetlerin esirlere ait olduğunu ve kimliklerini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin 6 ceset bulduğu ifade edildi.

Bulunan kişilerin isimlerine yer verilen açıklamada, cesetlerin Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin 7 Ekim 2023'te esir alınan esirlere ait olduğu ve Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail ordusu daha önceki açıklamasında, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin çok sayıda ceset bulduğunu duyurmuş ancak cesetlerin sayısı veya kimliğine ilişkin bilgi verilmemişti.

İsrail'de muhalefet ve Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirmeye devam ediyor.

Öte yandan İsrailli esirlerin aileleri başta olmak üzere çok sayıda gösterici, cesetlerin kimliklerinin açıklanması üzerine İsrail'in Rehovot kentinde bazı yolları kapattı.

Göstericiler, hemen esir takası anlaşması yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de bulunan cesetlerin esirlere ait olduğunu ve kimliklerini açıkladı - Son Dakika

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