İsrail, Gazze'de Çadırlara Saldırdı: 20 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze'de Çadırlara Saldırdı: 20 Ölü

Geniş Video İzle

İsrail ordusu, Gazze'deki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına hava saldırısı düzenledi.

04.12.2024 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsrail, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırları vurdu: 20 ölü

GAZZE ŞERİDİ - İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Al-Mawasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 425 gündür devam ederken, İsrail katliamlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde yer alan Al-Mawasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, saldırının uyarı yapılmadan düzenlendiğini belirterek, saldırı sonrası çadırlarda yangın çıktığını aktardı. Filistin Kızılayı, söz konusu bölgenin güvenli bölge olarak işaretlendiğini aktardı.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 44 bin 532 kişi hayatını kaybederken, 105 bin 538 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de Çadırlara Saldırdı: 20 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yasak aşk korkunç sonla bitti Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
09:25 Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi
09:17 Akaryakıta indirim yapıldı Fiyat değişikliği ekrana yansıdı Akaryakıta indirim yapıldı! Fiyat değişikliği ekrana yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 22:05:13. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'de Çadırlara Saldırdı: 20 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.