İsrail Gazze'de El-Kevser Kulesi'ni Vurdu - Son Dakika
İsrail Gazze'de El-Kevser Kulesi'ni Vurdu

14.09.2025 14:49
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Kevser Kulesi'ni hedef alarak Filistinlileri göçe zorladı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki, çevresinde çadırların bulunduğu yüksek katlı "El-Kevser Kulesi" isimli binayı vurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, çevresinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların bulunduğu çok katlı Kevser binasını hedef aldı.

İsrail, saldırıdan kısa bir süre önce binada ve çevre bölgelerde oturanlara tahliye uyarısında bulundu. Saldırı sonrasında binlerce Filistinli evsiz kaldı.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla konut ve çok katlı binaları hedef alıyor.

İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamak için binalara saldırılar düzenliyor

Gazze'dek hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'nde direnişi hedef aldığını iddia ederek, Filistinlilere yönelik soykırım ve zorunlu göç hedefiyle sistematik yıkımlarına devam ettiğini belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden gün içerisinde yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kamuoyunu, direnişi hedef aldığı iddiasıyla yanılttığını, Filistinlilere yönelik soykırım ve zorunlu göç hedefiyle Gazze'deki kuleleri, yüksek katlı binaları, evleri, okulları ve sivil kurumları hedef almaya devam ettiğini kaydetti.

Açıklamada, "İsrail işgal ordusunun yerel ve uluslararası kamuoyuna yönelik açıklamalarında izlediği yalan ve çarpıtma politikası" en sert şekilde kınandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 871 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 610 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

