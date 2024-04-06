İsrail, Gazze'de esirin cesedine ulaştığını iddia etti - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de esirin cesedine ulaştığını iddia etti

İsrail ordusu, Gazze'de esir alınan Elad Katzir'in cesedine ulaşıldığını ve cesedin İsrail'e götürüldüğünü ileri sürdü. Cesedin yeri, Han Yunus'ta ordu ve Şin-Bet'in istihbaratı sayesinde belirlendi. Katzir'in ailesi durumdan haberdar edildi ve cenaze İsrail topraklarına götürüldü. İslami Cihad Hareketi ise daha önce esirin görüntüsünü yayınlamıştı.

06.04.2024 15:01  Güncelleme: 15:03
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İsrail ordusu, Gazze'de Elad Katzir isimli bir İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını ve cesedin İsrail'e götürüldüğünü ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, İsrailli esirin cesedinin yeri, Han Yunus'ta ordu ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) istihbaratı çerçevesinde belirlendi.

Şin-Bet ve ordu, cesedin adli tıptaki kimlik belirleme işleminin ardından Katzir'in ailesini durumdan haberdar etti.

Katzir'in cenazesinin İsrail topraklarına götürüldüğü bildirildi.

Elad Katzir ve annesi Hanna, 7 Ekim'de Gazze sınırı yakınındaki Kibbutz Nir Oz yerleşiminden esir alınmış, baba Avraham ise ölmüştü. Anne Hanna, 24 Kasım'daki esirlerin karşılıklı salıverilmesine ilişkin anlaşma kapsamında serbest bırakılmıştı.

İslami Cihad Hareketi, esirin görüntüsünü yayınlamıştı

Gazze'deki Filistinli direniş gruplarından İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, 20 Aralık'ta Elad Katzir ve Gadi Mozes isimli iki esirin görüntüsünü yayımlamıştı.

Görüntüde isminin "Elad Katzir" ve 47 yaşında olduğunu bildiren esir, İsrail ordusunun füzeleri nedeniyle tehlikede olduklarını söylemişti.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de esirin cesedine ulaştığını iddia etti - Son Dakika

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