İsrail ordusu, Gazze'de Elad Katzir isimli bir İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını ve cesedin İsrail'e götürüldüğünü ileri sürdü.
Ordudan yapılan açıklamaya göre, İsrailli esirin cesedinin yeri, Han Yunus'ta ordu ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) istihbaratı çerçevesinde belirlendi.
Şin-Bet ve ordu, cesedin adli tıptaki kimlik belirleme işleminin ardından Katzir'in ailesini durumdan haberdar etti.
Katzir'in cenazesinin İsrail topraklarına götürüldüğü bildirildi.
Elad Katzir ve annesi Hanna, 7 Ekim'de Gazze sınırı yakınındaki Kibbutz Nir Oz yerleşiminden esir alınmış, baba Avraham ise ölmüştü. Anne Hanna, 24 Kasım'daki esirlerin karşılıklı salıverilmesine ilişkin anlaşma kapsamında serbest bırakılmıştı.
İslami Cihad Hareketi, esirin görüntüsünü yayınlamıştı
Gazze'deki Filistinli direniş gruplarından İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, 20 Aralık'ta Elad Katzir ve Gadi Mozes isimli iki esirin görüntüsünü yayımlamıştı.
Görüntüde isminin "Elad Katzir" ve 47 yaşında olduğunu bildiren esir, İsrail ordusunun füzeleri nedeniyle tehlikede olduklarını söylemişti.
İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Gazze'de esirin cesedine ulaştığını iddia etti - Son Dakika
THY Euroleague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından A. Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Clyburn, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri maçta 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynayarak 28 verimlilik puanı elde etti. Bu sezonki ilk, toplamda ise 6. kez haftanın MVP'si olan 33 yaşındaki basketbolcu performansıyla dikkat çekti.
Diyarbakır'da Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar yeni giysilerini terzilere yaptırmak için terzilere akın etmeye başladı. Terziler, yoğunluğu atlatmak için sahura kadar çalışıyor. Terzilerin yoğun mesai harcaması, müşterilerinin beklentilerini karşılamaya çalışmalarını sağlıyor.
Otomobil dünyasında ilginç bir ortaklık oyunu yaşanıyor. BYD, Denza sedan modelini tanıtırken Mercedes-Benz adını kullanarak Almanya'yı karıştırdı. Daimler ile geçmişte ortaklık kuran BYD, yeni modelini tanıtırken müşterek marka stratejisine uymadı.
Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory'si, sağ direksiyonlu modellerin üretimine başlayarak Hindistan pazarına yönelik önemli bir adım attı. Bu yılın sonuna kadar bu modellerin Hindistan'a ulaşması bekleniyor. Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında Hindistan'a yönelik üretime başlaması ve Hindistan'da potansiyel bir fabrika kurma planları, şirketin küresel stratejisinin önemli bir parçası.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda sahte bandrollü 7 bin 200 boş, 1300 de doldurulmuş makaron ile gümrük kaçağı 15 elektronik sigara ele geçirdi. Operasyon sonucunda S.Ç. ve S.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?