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İsrail, Gazze'de gazeteci ailesini öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de gazeteci ailesini öldürdü

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki saldırılarında, Al Araby TV muhabiri Ahmed el-Batta'nın annesi dahil ailesinden 7 kişiyi öldürdü. Han Yunus'a yönelik saldırılarda Filistinli gazeteci Batta'nın ailesinden; annesi, kız kardeşi ve kız kardeşinin çocukları dahil 7 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin basın ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 110 gazeteciyi öldürdüğünü duyurmuştu.

İsrail, Gazze\'de gazeteci ailesini öldürdü
08.01.2024 - 16:09,  Güncelleme: 16:16
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İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki saldırılarında, Al Araby TV muhabiri Ahmed el-Batta'nın annesi dahil ailesinden 7 kişiyi öldürdü.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a sabah saatlerinden bu yana yoğun saldırılar düzenledi.

Han Yunus'a yönelik saldırılarda Filistinli gazeteci Batta'nın ailesinden; annesi, kız kardeşi ve kız kardeşinin çocukları dahil 7 kişi hayatını kaybetti.

Filistinli gazeteci Batta'nın aile fertlerinin öldürüldüğünü haber aldığı anın görüntüleri, gazeteci arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail uçaklarının Han Yunus'ta görev başındaki gazetecileri taşıyan bir aracı vurması sonucu dün gazeteciler Hamza ed-Dahduh ve Mustafa Süreyya hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin basın ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 110 gazeteciyi öldürdüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA
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