İsrail, Gazze'de Gazeteci Islih'in Ölümünü İtiraf Etti

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda gazeteci Hasan Abdulfettah Islih'in öldürüldüğünü itiraf etti.

İsrail ordusunun, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ordunun, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ile Nasır Hastanesi bölgesinde düzenlediği ortak operasyonda Hamas'ın önde gelen aktivistlerinin hedef alındığı, aralarında Islih'in de bulunduğu ifade edildi.

Ordunun açıklamasında, Islih'in Hamas'ın Han Yunus Tugayı üyesi olduğu ve 7 Ekim 2023'teki sınır baskınına katıldığı iddia edildi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği bombardımanda, daha önceki bir saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi gören gazeteci Hasan Islih'in de hayatını kaybettiği bildirilmişti.

"Alam24" haber ajansında müdür olarak çalışan Islih'in ölümüyle, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci sayısının 215'e yükseldiği kaydedilmişti.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde tedavi gören gazeteci Hasan Islih'in İsrail saldırısında öldürülmesinin "uluslararası toplumun harekete geçmesini gerektiren yeni bir savaş suçu" olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusundan 7 Nisan 2025'te yapılan yazılı açıklamada, "Ordu ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) dün gece Han Yunus'ta, Hamas'a mensup olup gazeteci kisvesi altında çalışan ve medya şirketi olan Hasan Abdulfettah Muhammed Islih'i hedef aldı." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, saldırının, "Hamas'ın Han Yunus'taki Tugay'ına mensup olan Islih'i hedef alma gayesiyle" gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

Saldırıda yaralanan 9 gazeteciden biri olan Islih ise İsrail'in iddialarıyla ilgili açıklama yapmamıştı.