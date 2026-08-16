İsrail Gazze'de Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Gazze'de Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusu, Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi, çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Rafet Ebu Hubeyze ailesine ait evi hedef aldı.

Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1262 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 168 kişinin yaralandığı, enkaz altında kalan 808 kişinin cenazesine ulaşıldığı açıklanmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 391'e, yaralı sayısının ise 174 bin 280'e yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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