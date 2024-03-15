İsrail ordusu, Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürdü

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İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar ve yardım girişini engelleyerek açlık ve kıtlığa neden olduğu Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürdü, en az 155 kişiyi yaraladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda 20 kişinin öldüğü, 155 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaşananların, İsrail'in yeni ve korkunç bir katliam yapma yönündeki önceden planlanmış niyetini gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, Kuveyt Kavşağı'nda zorlu saha durumuna rağmen ölü ve yaralıların tahliye sürecinin devam ettiği belirtilerek, hastanelere ulaşan yaralıların sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

"İşgalci 20 gündür üst üste yardım bekleyenleri hedef alıyor"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci, dünyanın burada işlenen suçların önüne geçme acizliği gölgesinde 20 gündür üst üste yardım bekleyenleri hedef alıyor." dedi.

İsrail ordusunun yardım bekleyenlerin yerlerini çok iyi bildiğine ve kasıtlı olarak sivil vatandaşları hedef aldığına dikkati çeken Sevabite, İsrail'in Kuveyt Kavşağı'nda yardım bekleyenleri tank ve helikopterden açılan ateşlerle hedef aldığını belirtti.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere topçu atışının yanı sıra helikopter ve insansız hava araçlarından (İHA) ateş açarak saldırdığını belirtti.

Saldırı sırasında Kuveyt Kavşağı'na yakın daha önce vurulmuş ancak insanların içine sığındığı bir evin de top atışına maruz kaldığını aktaran görgü tanıkları, evin içindeki onlarca kişinin öldürüldüğü ve yaralandığını kaydetti.

Daha fazla can kaybının olmaması için yardımların karadan ulaştırılması çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal ise yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki açlık krizinden etkilenen ve yardım bekleyen masum sivilleri katletmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletlere bağlı örgütlere, İsrail'in masum sivillere yönelik katliamlarını durdurma çağrısında bulunan Basal, İsrail'in sivillere yönelik saldırıları ve açlık nedeniyle daha fazla can kaybı yaşanmaması için yardımların sınır kapılarından ulaştırılması talebinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.