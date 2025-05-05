İsrail Gazze'de İşgali Genişletiyor - Son Dakika
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İsrail Gazze'de İşgali Genişletiyor

İsrail ordusu, Gazze'deki işgali genişletip saldırıları yoğunlaştırma planını açıkladı.

05.05.2025 22:03
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İsrail ordusu, onaylanan Gazze'de işgali genişletme ve saldırıları yoğunlaştırma planıyla bölgedeki Filistinlileri bir kez daha zorla yerinden edeceğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze Şeridi'nde işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılması planı üzerine açıklamalarda bulundu.

Gazze'de işgalin genişletme ve saldırıların yoğunlaştırma planının amacının "Hamas'ın yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin geri getirilmesi olduğunu öne süren Defrin, "Bu iki hedef birbiriyle birleşmiştir." ifadesini kullandı.

Geniş çaplı saldırıların yanı sıra Gazze nüfusunu yeniden zorla yerinden edeceklerini belirten Defrin, "Organize bir planımız var. Yeni ve yoğunlaştırılmış bir aşamaya geçiyoruz." dedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Derfin, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar önce "herkesin seferber olmasına ihtiyaç duyduklarını" öne sürerek, ordunun "Harediler de dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerini silah altına almak için çalışacağını" aktardı.

İsrail'de, Gazze'de işgali genişletmeyi amaçlayan saldırı planı onaylanmıştı

İsrail güvenlik kabinesi, bu sabah Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onaylamıştı.

Basına konuşan adı açıklanmayan bir üst düzey yetkili, planın ilk aşamasında Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesi ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiğini ifade etmişti.

Söz konusu planda, bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki bir bölgeye zorla göç ettirilmesinin de yer aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de İşgali Genişletiyor - Son Dakika

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