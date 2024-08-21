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- İsrail, Gazze'de pazar yerini vurdu: 9 ölü

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki pazar yerine düzenlediği dron saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 319 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yer alan Deir el-Balah'ta pazar yerine dron saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırı öncesi bölgede hiçbir uyarı yapılmadığı ifade edildi.