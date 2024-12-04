İsrail Gazze'de Yeni Askeri Üsler Kuruyor - Son Dakika
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İsrail Gazze'de Yeni Askeri Üsler Kuruyor

İsrail, Gazze'de 600'den fazla bina yıkarak yeni askeri üsler inşa ediyor ve bölge kontrolünü artırıyor.

04.12.2024 18:36
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(ANKARA) - İsrail ordusu son aylarda Gazze'de 600'den fazla binayı yıkarak "Netzarim koridoru" olarak isimlendirdiği hat boyunca oluşturduğu tampon bölgede yeni askeri üsler inşa etti. İsrail'in bu adımları, bölge üzerinde uzun vadeli kontrol sağlama hazırlığı içinde olduğunun işareti olarak değerlendiriliyor.

ABD merkezli The New York Times, uydu görüntüleri ve video analizlerine dayandırdığı haberinde İsrail'in Gazze'nin merkezi bölgelerinde son aylarda askeri varlığını artırıp, askeri üsler inşa ettiğini belirtti. Times, bu adımların İsrail'in bölge üzerinde uzun vadeli kontrol sağlama hazırlığı içinde olduğunun ve Gazze topraklarında kalmak istediğinin bir işareti olduğunu yazdı.

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Gazze'yi ortadan ikiye ayıran "Netzarim koridoru" olarak isimlendirdiği hattı kontrol altına almıştı. Hattın kuzeyinde savaş nedeniyle yerinden olan yüz binlerce Filistinli'nin kuzeye geçişini de engellemişti.

Times'ın analizlerine göre; yaklaşık bin 600 kilometrekarelik bu bölge ve çevresinde son üç ayda 600'den fazla bina yıkıldı ve çok sayıda yeni askeri üs kuruldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyah dahil İsrailli yetkililer, Gazze'deki güvenlik kontrolünü savaş sonrasında da sürdüreceklerini vurgularken, İsrail ordusu, yeni askeri üslerin operasyonel ihtiyaçlar için yapıldığını belirtiyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de Yeni Askeri Üsler Kuruyor - Son Dakika

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