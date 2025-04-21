İsrail, Gazze'deki Çocukların Fotoğraflarını Gizlemeye Çalışıyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki Çocukların Fotoğraflarını Gizlemeye Çalışıyor

İsrail polisi, protestolarda Gazze'de ölen Filistinli çocukların fotoğraflarının taşınmasını yasakladı.

21.04.2025 02:02
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İsrail, toplumdan Gazze'de yaşananları gizlemek için öldürdüğü Filistinli çocukların fotoğraflarının gösterilerde taşınmasını engelliyor.

İsrailli ve Arap aktivistlerin kurduğu "Birlikte Duruyoruz" (Standing Together) adlı sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail polisinden gösterilerde Gazze'de öldürülen çocukların fotoğraflarını taşımamaları uyarısı aldıklarını duyurdu.

Oluşumun X hesabından yapılan paylaşımda, "Tel Aviv polisi, perşembe günü yapacağımız savaş karşıtı protestoda, hava kuvvetlerinin bombardımanında öldürülen Gazze'deki Filistinli çocukların fotoğraflarını taşımamızı yasakladığını bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Polisin, ayrıca "soykırım" kelimesinin yer aldığı pankart ve afişlere de izin vermeyeceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Paylaşımda, kamuoyunda oluşan baskının ardından polisin geri adım attığı belirtilerek, "Susturulamayacağız." denildi.

"Birlikte Duruyoruz"un yöneticilerinden Alon Lee Green de yaptığı paylaşımda, "İsrail polisi Gazze'de olanlarla ilgili gerçekleri saklayabileceğini mi sanıyor?" diye sordu.

İsrailli aktivist Green, polisin bu uyarısının ardından ülkenin dört bir tarafına İsrail saldırısında ölen Filistinli çocukların fotoğraflarının bulunduğu daha fazla pankart asacaklarını ve savaşa karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Oluşum, Tel Aviv ve çevresindeki kentleri içine alan Guş Dan bölgesinin tamamında reklam panolarını, Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları ile doldurmak için kampanya başlattığını duyurdu.

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Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki Çocukların Fotoğraflarını Gizlemeye Çalışıyor - Son Dakika

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