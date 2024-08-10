İsrail, Gazze'deki El-Tabin Okuluna Saldırdı: En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze'deki El-Tabin Okuluna Saldırdı: En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin Daraj bölgesindeki El-Tabin okuluna düzenlediği saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar El Ahli Hastanesi'ne sevk edildi.

10.08.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İsrail, Gazze'nin Daraj bölgesindeki El-Tabin okuluna saldırdı. Saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar bölgedeki El Ahli Hastanesi'ne sevk edildi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin aktardığı bilgilere göre, İsrail günün erken saatlerinde 3 adet 907 kilogramlık bomba ile Daraj bölgesindeki El-Tabin okuluna saldırdı. Saldırı neticesinde 100'ün üzerinde sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda yaralının sevkedildiği El-Ahli Hastanesi'nin kapasitesinin üzerinde hasta ile ilgilendiği aktarıldı. El Tabin okulu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı noktalardan biriydi.

Kaynak: ANKA

El Ahli, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki El-Tabin Okuluna Saldırdı: En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:25 Bursa’daki Çiftçi Ürettiği Biberleri Satamayınca Keçilere Yedirdi, İstanbul’da Bir Kadın Akşam Pazarından Ürün Topladı Bursa'daki Çiftçi Ürettiği Biberleri Satamayınca Keçilere Yedirdi, İstanbul'da Bir Kadın Akşam Pazarından Ürün Topladı
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
15:31 Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
15:07 Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi Anlattıkları kan donduruyor Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi! Anlattıkları kan donduruyor
14:51 Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:34 Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
14:19 Londra’da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti Londra'da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti
14:15 Taha Akgül yarı finalde Taha Akgül yarı finalde
14:07 Shakira, Miami’de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi Shakira, Miami'de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi
14:04 Hande Yener, ’’Çıplaklardan rahatsızız’’ diyen kişiye patladı: İran’a git, orada yaşa Hande Yener, ''Çıplaklardan rahatsızız'' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa
13:44 Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 11:36:02. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'deki El-Tabin Okuluna Saldırdı: En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement