İsrail, Gazze'deki El-Tabin Okuluna Saldırdı: En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti

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(ANKARA) - İsrail, Gazze'nin Daraj bölgesindeki El-Tabin okuluna saldırdı. Saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar bölgedeki El Ahli Hastanesi'ne sevk edildi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin aktardığı bilgilere göre, İsrail günün erken saatlerinde 3 adet 907 kilogramlık bomba ile Daraj bölgesindeki El-Tabin okuluna saldırdı. Saldırı neticesinde 100'ün üzerinde sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda yaralının sevkedildiği El-Ahli Hastanesi'nin kapasitesinin üzerinde hasta ile ilgilendiği aktarıldı. El Tabin okulu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı noktalardan biriydi.