İsrail, Gazze'deki Filistinlilerden tahliye istedi - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki Filistinlilerden tahliye istedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan bazı mahallelerdeki Filistinlilerden bulundukları bölgeleri tahliye etmelerini istedi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerinden edildi. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı. Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, defalarca yerinden edilen Filistinlileri yine göçe zorluyor.

08.07.2024 15:07
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan bazı mahallelerdeki Filistinlilerden bulundukları bölgeleri tahliye etmelerini istedi.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerinden edildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Daha önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

Dün Gazze'nin kuzeyindeki Eski Şehir bölgesi dahil bazı mahallelerin boşaltılmasını isteyen İsrail ordusu, bugün de yeni bir duyuru yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan paylaştığı haritalı mesajında, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Sabra, Rimal, Tel el-Hava ve Derac mahallelerindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.

Gazze'nin kuzeyinde saldırılar yoğunlaşıyor

İsrail ordusunun saldırıları, güneyde Refah'ın yanı sıra kuzeydeki bölgelerde de yoğunlaşıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, defalarca yerinden edilen Filistinlileri yine göçe zorluyor.

Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rutin haline gelen zorunlu göç için bir bölgeden diğerine sürülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki Filistinlilerden tahliye istedi - Son Dakika

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