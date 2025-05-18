İsrail, Gazze'deki Hastaneyi Kuşattı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahiya'da bulunan Endonezya Hastanesini kuşattığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde özellikle hastanelere yönelik saldırılarına devam ediyor. Endonezya Hastanesi insansız hava araçlarından (İHA) sonra tank ve buldozerlerle de kuşatma altına alındı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tank ve buldozerlerle yapılan kuşatma ve açılan ateş sonucu bazı hastaların yaralandığını söyledi.

Burş, hastanenin kuşatılması nedeniyle hastalar ile sağlık personelinin son derece tehlikeli insani koşullar altında bulunduğunu dile getirdi.

Burş, hasta ve yaralılar ile sağlık çalışanlarının korunması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, 13 Mayıs'taki bombardımanla Gazze-Avrupa Hastanesini hizmet dışı bıraktıktan sonra Endonezya Hastanesine yönelik saldırılarını artırdığı, hastalardan 2'sinin hastaneyi terk ederken yaralandığı kaydedilmişti.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise Beyt Hanun ve Kemal Advan hastanelerinin yıkılması ve Endonezya Hastanesine yönelik saldırılar neticesinde Gazze'nin kuzeyindeki tüm devlet hastanelerinin hizmet dışı kaldığı belirtilmişti.