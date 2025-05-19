İsrail Gazze'deki Hastaneyi Yeniden Vurdu

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Hamed Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi'ne topçu saldırısı düzenledi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle aylarca hizmet dışı kalan ve birkaç gün önce yeniden faaliyete başlayan hastane, bir kez daha İsrail ordusunca hedef alındı.

İsrail ordusunun topçu atışlarıyla hedef aldığı hastane, ikinci defa hizmet dışı kaldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, işgal devleti İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Hamed Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi'ni bombalamasını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hastane ve sığınma merkezlerini hedef alarak, Filistin halkına karşı soykırım işlediğine dikkat çekilerek, uluslararası topluma, insani ve ahlaki sorumluluğunu üstlenerek, bu vahşi savaşı durdurma çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, işgali genişletip kalıcı hale getirecek kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'nin özellikle kuzeyi ve diğer bölgelerde Filistinlilere saldırı tehdidi içeren ve güneye gitmelerini emreden ilanları havadan atmıştı.

Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ordusunun söz konusu kara saldırısının zaten felaket halindeki insani durumu daha da kötüleştireceği uyarısı yapmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım dağıtacağı "toplama kampları" kurduğu, İsrail basınına yansımıştı. İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinde geniş alanları düzleyerek bunun için hazırladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıkmıştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 475'e, yaralıların sayısı da 121 bin 398'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.