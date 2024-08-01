İsrail, Gazze'deki okula saldırdı: 2'si çocuk 15 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze'deki okula saldırdı: 2'si çocuk 15 kişi öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sonucunda okul tamamen yerle bir olurken, 40 Filistinli de yaralandı. İsrail ordusu, saldırıyı Hamas'ın okulu liderleri ve savaşçıları için sığınak olarak kullandığı iddiasıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ise 39 bin 480 Filistinlinin öldüğü, 91 bin 128 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

01.08.2024 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan Delal el-Mağribi okulunu bombaladı.

Okulun tamamen yerle bir olduğu saldırıda 2'si çocuk en az 15 Filistinli hayatını kaybederken 40 Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Sivil Savunma ekipleri okulun enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, İsrail ordusunda da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamayla İsrail ordusu, Şucaiyye Mahallesi'ndeki okula saldırdığını itiraf etti.

Açıklamada, Hamas'ın okulu liderleri ve savaşçıları için sığınak olarak kullandığı iddia edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinlinin öldüğü, 91 bin 128 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki okula saldırdı: 2'si çocuk 15 kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildi Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildi
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
17:53 Fatih Erbakan’dan erken seçim mesajı Tarih verip açıkladı Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 21:29:45. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'deki okula saldırdı: 2'si çocuk 15 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement