İsrail, Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'ne saldırılarını yoğunlaştırdı

İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun topçu ve hava saldırılarının yanı sıra askeri araçlarla mahallenin içlerine doğru sınırlı bir şekilde ilerledi.
Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, Şucaiyye'nin doğu kısmında İsrail askeri araçlarının ilerlediği görüldü.
İsrail ordusunun yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak askeri araçların mahallenin içlerine doğru ilerlemesi sonucu mahalle sakinlerinin bölgeden ayrılmaya çalıştığı belirtildi.
İsrail insansız hava araçlarının (İHA) mahallenin farklı yerlerindeki Filistinlileri hedef aldığı bildirildi.
Saldırların yol açtığı can kaybı ve yaralanmalara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Yoğun hava bombardımanına hedef olan Şucaiyye Mahallesi'ndeki vatandaşların bölgeden ayrılmaya çalıştığı anları kaydeden görüntüler sosyal medya paylaşımlarında yer aldı.
Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Gazze kentinin doğu bölgelerindeki Filistinlilere bölgeyi boşaltmaları çağrısı yapıldı.
İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yapıtığı açıklamada, Filistinlilerden Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye, et-Turkman ve el-Tuffah Mahallelerini boşaltmalarını istedi.
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