İsrail, Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'ne saldırılarını yoğunlaştırdı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'ne saldırılarını yoğunlaştırdı

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun topçu ve hava saldırıları gerçekleştirerek askeri araçlarla mahallenin içlerine doğru ilerledi. Mahalle sakinleri bölgeden ayrılmaya çalışırken İsrail insansız hava araçları da Filistinlileri hedef aldı. Henüz can kaybı ve yaralanma bilgisi paylaşılmadı. İsrail ordusu, Gazze'nin doğu bölgelerindeki Filistinlilere bölgeyi boşaltmaları çağrısında bulundu.

27.06.2024 14:25
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İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun topçu ve hava saldırılarının yanı sıra askeri araçlarla mahallenin içlerine doğru sınırlı bir şekilde ilerledi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, Şucaiyye'nin doğu kısmında İsrail askeri araçlarının ilerlediği görüldü.

İsrail ordusunun yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak askeri araçların mahallenin içlerine doğru ilerlemesi sonucu mahalle sakinlerinin bölgeden ayrılmaya çalıştığı belirtildi.

İsrail insansız hava araçlarının (İHA) mahallenin farklı yerlerindeki Filistinlileri hedef aldığı bildirildi.

Saldırların yol açtığı can kaybı ve yaralanmalara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Yoğun hava bombardımanına hedef olan Şucaiyye Mahallesi'ndeki vatandaşların bölgeden ayrılmaya çalıştığı anları kaydeden görüntüler sosyal medya paylaşımlarında yer aldı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Gazze kentinin doğu bölgelerindeki Filistinlilere bölgeyi boşaltmaları çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yapıtığı açıklamada, Filistinlilerden Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye, et-Turkman ve el-Tuffah Mahallelerini boşaltmalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'ne saldırılarını yoğunlaştırdı - Son Dakika

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