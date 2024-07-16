İsrail, Gazze'deki UNRWA okullarının yüzde 70'ini vurdu

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki okullarının yüzde 70'ini vurduğunu açıkladı.

UNRWA, sosyal medya hesabından Gazze'de İsrail tarafından vurulan okullarına ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze'deki her 10 UNRWA okulundan 7'sinin İsrail saldırılarının hedefi olduğu belirtilen açıklamada, saldırılarda bu okullara sığınan 539 yerinden edilmiş kişinin de yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu okullardan yüzde 95'inin yerinden edilmiş Filistinlilere ev sahipliği yaptığı süreçte vurulduğuna işaret edildi.

Gazze'de güvenli yer olmadığı vurgulanan açıklamada, BM'ye ait tesislere yönelik saldırıların durdurulması gerektiği belirtildi.

İsrail ordusu, dün ve bugün Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'ta iki ayrı UNRWA okuluna saldırı düzenlemiş bu saldırılarda 30'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.