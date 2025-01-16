İsrail-Gazze Müzakere Süreci Doha'da Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail-Gazze Müzakere Süreci Doha'da Devam Ediyor

İsrail heyeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüşmek üzere Doha'da.

16.01.2025 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail müzakere heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarına ilişkin Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelere devam ettiği belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail müzakere heyetinin anlaşmaya ilişkin detayları ele almak üzere hala Doha'da oldukları kaydedildi.

Haberde, İsrail heyetinin serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri üzerindeki anlaşmazlık dahil olmak üzere aralarındaki ihtilafları görüştüğü aktarıldı.

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takasını oylamak için bu sabah toplanması bekleniyordu ancak Netanyahu'nun ofisi, başka bir tarih belirtmeden toplantının ertelendiğini duyururken Hamas'ı, anlaşmanın bazı maddelerinden caydığını iddia ederek taslağı değiştirmekle suçladı.

İsrail basınında, Başbakan Netanyahu'nun aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten hükümetten çekilmeyeceğine dair güvence alana kadar Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamayı ertelediği yorumları yapılmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet, 11 Ocak Cumartesi Doha'ya gitmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Katar, Gazze, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail-Gazze Müzakere Süreci Doha'da Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:04:01. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail-Gazze Müzakere Süreci Doha'da Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.