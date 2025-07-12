İsrail-Gazze Müzakerelerinde Tıkanma

İsrail basını, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerin tıkanmasına neden olan İsrail'in başta güneydeki Refah kenti olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeperinde işgalini sürdürmesi konusunun, 60 günlük ateşkes devreye girdikten sonra müzakere sürecinde tartışılmasını talep etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail'in Gazze'deki işgalini sürdürme ısrarının müzakerelerin tıkanmasına yol açtığı bildirildi.

Tel Aviv yönetiminin sunduğu yeni haritaların Hamas tarafından kabul edilmediği belirtilen haberde, İsrail'in çekilme konusunda "esneklik gösterdiği" öne sürüldü.

İsrail'in başta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesi olmak üzere şeridin çeperinde işgali sürdürme ısrarına karşı Hamas'ın İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini talep ettiği kaydedildi.

Müzakerelerin İsrail'in işgali sürdürme ısrarı nedeniyle tıkanması üzerine ABD'nin, konuya ilişkin görüşmelerin tıpkı kalıcı ateşkes sağlanmasına ilişkin müzakereler gibi 60 günlük geçici ateşkes devreye girdikten sonra yapılacak toplantılarda ele alınmasını talep ettiği, böylece müzakerelerin çökmesini önlemeye çalıştığı belirtildi.

İsrail'in, sunduğu yeni haritalarda "Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde 2-3 kilometre, diğer sınır bölgelerinde de 1-2 kilometre genişliğinde bir tampon bölge oluşturularak" işgalin sürdürülmesi konusunda ısrarcı olduğu aktarıldı.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.